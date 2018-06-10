В США вылупился птенец редчайшего вида альционы

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Его родители бросили яйцо, потому оно находилось в инкубаторе. Птенец вылупился еще 17 мая в Смитсоновском институте природоохранной биологии в Вирджинии.

17 мая в США, а именно в Вирджинии, вылупился птенец редчайшего вида микронезийской альционы. Сотрудники Смитсоновского института показали, как происходит уход за малышом и способ его кормления. Родители не стали ухаживать за яйцом по неизвестной причине, потому его поместили в инкубатор, где плод дозревал 22 дня. Вес новорожденного составил не больше 6 граммов.

Микронезийская альциона уже много лет находится на грани вымирания. Под охрану экологи взяли этих птиц еще в 80-х года, причем на тот момент их насчитывали всего 29 особей. На сегодняшний день удалось вывести 146 особей, включая новорожденного. В Смитсоновском институте природоохранной биологии за все время вылупилось 19 малышей.