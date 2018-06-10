VistaNews.ru


В США вылупился птенец редчайшего вида альционы

Сегодня, 15:01

Его родители бросили яйцо, потому оно находилось в инкубаторе. Птенец вылупился еще 17 мая в Смитсоновском институте природоохранной биологии в Вирджинии.

17 мая в США, а именно в Вирджинии, вылупился птенец редчайшего вида микронезийской альционы. Сотрудники Смитсоновского института показали, как происходит уход за малышом и способ его кормления. Родители не стали ухаживать за яйцом по неизвестной причине, потому его поместили в инкубатор, где плод дозревал 22 дня. Вес новорожденного составил не больше 6 граммов.

Микронезийская альциона уже много лет находится на грани вымирания. Под охрану экологи взяли этих птиц еще в 80-х года, причем на тот момент их насчитывали всего 29 особей. На сегодняшний день удалось вывести 146 особей, включая новорожденного. В Смитсоновском институте природоохранной биологии за все время вылупилось 19 малышей.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Новосибирске вылупился цыплёнок-мутант с четырьмя лапками

"Цыплёнок и яйцо": Учёные разгадали одну из главных загадок

В Калуге детский сад атаковали "бешенные" галки

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем