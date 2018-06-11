Американские физики сделали из воздуха пустыни стакан чистой воды

Сегодня, 05:30

Новое устройство уже заинтересовало множество компаний. Сделать его коммерческим стараются сразу несколько стартапов. Кроме того, аппарат в 150 раз дешевле подобных катализаторов.

Американские физики из университета Беркли сделали новую версию «магического песка», который добывает из воздуха пустыни стакан чистой и пресной воды. Как рассказал Омар Ягхи из калифорнийского вуза, у данной технологии очень огромный потенциал. Кроме того, она в целых 150 раз дешевле предыдущей алюминиевой версии «магического песка».

Последний был представлен Ягхи ещё в прошедшем году. Учёные показали, как из воздуха при помощи света Солнца и тепла можно извлекать воду. Тогда было установлено, что конструкции новинки поглощают пар воды, а не углекислоту или водород.

Работает «магический песок» просто. Песок из частиц МОК засыпают в прозрачный сосуд. Он поглощает из воздуха воду, а свет Солнца заставляет этот пар покинуть песок и попасть в ёмкость.

Несмотря на скептицизм, устройство во время первых тестов извлекло в пустынях Аризоны из одного килограмма песка до 250 граммов воды из воздуха. Но тогда изобретение очень дорого стоило. Поэтому было решено продолжить работу. Изменив структуру ключевого компонента с циркония на алюминий. В итоге стоимость стала дешевле, а продуктивность больше.

Оказалось, что за каждый килограмм песка вырабатывалось 250-400 граммов воды ежедневно. Учёные считают, что себестоимость устройства очень низка, благодаря чему можно обеспечить водой всех жителей засушливых регионов.