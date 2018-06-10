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Учёные нашли три клона Земли, где могут жить гуманоиды

Сегодня, 14:35

Сейчас исследователи устанавливают, возможна ли на их поверхности жизнь.

Группа астрономов, представляющих научные сообщества Канарского института астрофизики и Университета Овьедо, отыскали в космосе несколько потенциально обитаемых планет. Часть из них вращается вокруг звезды K2-239, часть – вокруг K2-240. В частности, в первом случае речь идёт о системе с тремя похожими на Землю планетами. Периодичность вращения их вокруг светила – от 5,2 до 10,1 дней. Система удалена от земной поверхности на расстоянии в 160 световых лет. Что касается второго случая, то здесь ситуация несколько иная. Две суперземли, размер которых вдове больше, чем размер нашей планеты, расположены достаточно близко к звезде. Данную систему учёные не рассматривают в качестве потенциально обитаемой. В случае же с K2-239, проводятся исследования, направленные на выявление условий для обитания живых существ. Уфологи прокомментировали открытие ученых. Они утверждают, что эксперты нашли три клона Земли, где могут жить гуманоиды.

Ранее мы писали, что учёные нашли более 100 потенциально обитаемых экзолун. На их поверхности достаточно условий, чтобы там зародилась жизнь.

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