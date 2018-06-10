Три известных голливудских мифа о космосе, разоблаченных учеными

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Голливудские фильмы на космическую тематику часто вступают в конфликт с непреложными научными законами. Подобная кинопродукция в результате порождает множественные мифы, которые вводят в заблуждение простых зрителей. Ученые готовы разъяснить три самых распространённых мифа.

Миф первый – невесомость. Специалисты поясняют, что в космосе нет невесомости. На всё, находящееся за пределами Земли, человека или предметы, действует гравитация других тел. Особняком стоят космонавты МКС, которые находятся в состоянии свободного падения, относительно Земли.

Следующее заблуждение касается звука. В фильмах часто демонстрируются звуки взрывов, чего быть категорически не может, утверждают эксперты. Сам звук – результат колебания частиц жидкой, газообразной и твердой сфер, чего в космосе нет. Ученые приводят в пример Солнце, являющееся, по сути, одним постоянным взрывом.

Специалисты разоблачают третий миф, который касается скафандра. Считается, что без него человек в открытом космосе может стать жертвой радиации. Огромная разница температур и перепад давления просто уничтожит человека. Так что, в этой ситуации радиация – меньшее из зол.