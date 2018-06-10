Эксперты объяснили, почему цензура – признак разлагающегося общества

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Эксперты на известных примерах и выводах научных исследований пояснили вред цензуры на современное общество и её бесполезность в Интернете.

Основываясь на примерах истории, эксперты сравнили цензуру любой силы и любой формы с эффектом Стрейзанд. То есть когда попытка удалить из общего доступа какую-либо информацию, приводит к усугублению конфликта и ещё более широкому её распространению. Сухой закон в США увеличил уровень преступности и агрессии, запрет религии перерастает в желание людей посещать церковь.

К такому же результату пришли исследователи ЮНЕСКО во время изучения эффективности блокировки интернет-троллей. Было явлено, что у «троллей» присутствует склонность к садизму, и любой запрет их деятельности приводит к увеличению желания продолжать свои действия.

Музыкант Дэрил Дэвис любил «дружить» с участниками Ку-клукс-клана. И он уверял, что тёплые отношения помогали этим людям шире смотреть на мир. Потому решение на пути к свободе слова в жизни и Интернете может быть одно: взаимопонимание и решение вопросов мирным путём. А любая цензура разлагает общество, делая его более озлобленным и диким, потому она не эффективна.