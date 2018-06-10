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Изображение пульсирующих газовых потоков завораживает. Передний план Галактики усыпан соседними звездами с блестящими дифракционными шипами.

Телескоп Hubble сфотографировал Галактику с синими нитями, получившую название Космическая Роза‍. Ученые, изучая фото, заметили несколько других Галактик, который маскируются с помощью звезд. Центральная Галактика, пронизанная цветом, IC 4870, была открыта Делисле Стюартом в 1900 году и находится примерно в 28 миллионах световых лет.

Hubble запечатлел Галактику с синими нитями для ряда исследований ученых NASA. Исследователи намерены изучить действие ближайших Галактик, которые в данный момент являются активными. По мнению ученых, в таких Галактиках может существовать жизнь. На сегодняшний день исследователи не располагают точными данными касательно основания дальних звездных скоплений, которые могут оказаться местом обитания инопланетян.