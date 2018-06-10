Учёные назвали 6 удивительных способов «перепрошить» мозг

Сегодня, 11:58

От поведенческих особенностей и образа жизни зависит то, как развивается ключевой орган человеческого организма.

Несмотря на то, что современная наука достигла беспрецедентных высот и уже способна на многое, для специалистов в разных областях мозг человека остаётся неизведанной величиной. Между тем, некоторые наработки у исследователей уже имеются. В частности, им удалось выяснить, что каждый человек может «перепрошить» свой мозг. На днях учёные назвали 6 удивительных способов, как это сделать.

Первый из них заключается в активном использовании гаджетов. Искусственный интеллект и технологии способствуют развитию «когнитивной разгрузки». Те, кто всё больше полагается на интернет, поисковые системы и сервисы, в последствии приучает свой мозг опираться на них. Второй способ «перепрошивки» кроется в космических путешествиях. Точнее в их последствиях. Исследования показали, что после длительного пребывания за пределами Земли у космонавтов деградируют некоторые области мозга. Следующий путь к перенастройке требует употребления спиртного. Алкоголь может привести к долгосрочным изменениям структуры белого и серого вещества в мозге. Также огромную роль в «перепрошивке» играет депрессия и различного рода эмоциональные расстройства. Отдельно стоит отметить голодание. Длительное воздержание от приёма пищи, как оказалось, стимулирует увеличение клеток мозга, способствующих улучшению памяти, обучаемости и развитию познавательной функции. Также учёные утверждают, что не стоит забывать о компьютерных играх. Они заставляют мозг вырабатывать допамин в огромных количествах, что неизменно идёт на пользу организму. Вместе с тем специалисты рекомендуют быть осторожнее, ведь при постоянном времяпрепровождении за экраном монитора мозг привыкает к таким дозам гормона и требует со временем всё большое его количество.

Ранее учёные установили, что человеческий мозг наделён даром предсказания. По мнению исследователей, данный орган может заранее предупреждать о боли, которую люди почувствуют через мгновение. Данное предположение специалисты подтвердили на примере практических исследований.