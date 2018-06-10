Под Псковом археологи нашли древнюю арабскую монету

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Вместе с древними деньгами были найдены фрагмент браслета из стекла и бусинку.

Как сообщают местные информагентства, все находки были найдены на Мстиславском раскопе на территории бывшей ТЭЦ на берегу реки Великая. Археологи нашли там серебряную древнюю арабскую монету дирхем. Кроме того, им особенно приглянулось женское украшение – стеклянный браслет, который, к сожалению, сохранился только частично. Также учёные достали из земли бусинку, которая была составляющей древнего украшения.

Раскопки под Псковом начали проводить ещё в конце сезона 2016 года. На этом месте собираются построить авторский дом, разработкой которого занимаются петербургские архитекторы.

На Мстиславском раскопе учёные ранее уже находили древние ценности, а именно свинцовые торговые пломбы. Их возможно будут считать доказательством существования в прошлом торговых связей между Ганзейским союзом и Псковом.