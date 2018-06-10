Ученые назвали главного врага здоровых сердца и сосудов

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Люди, имеющие подобные проблемы, больше других рискуют умереть в пожилом возрасте от заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Главного врага здоровых сердца и сосудов назвали датские учёные из университета Копенгагена. По их мнению, одиночество в значительной степени влияет на состояние здоровья пациентов, особенно в пожилом возрасте. Исследователи проанализировали медицинские показатели 14 тысяч людей, обратившихся в больницы Копенгагена в 2013 и 2014 годах с диагнозами ишемия, мерцательная аритмия и прочими заболеваниями сердца и сосудов. Оказалось, что одинокие люди в два раза чаще других были подвержены риску умереть от подобного рода недугов. Исследователи объясняют такую зависимость тем, что данная категория пациентов реже занимается спортом, игнорирует приём лекарств и испытывает психологические стрессы.

Ранее учёные установили связь между холодом и болезнями сердца. Исследователи сравнили показатели пациентов, которые обращались в больницу в разные времена года.