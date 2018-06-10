VistaNews.ru


Уфологи обнаружили необычной формы НЛО в горах Мехико

Сегодня, 09:34

На высочайшей вершине Мехико приблизился неопознанный летающий объект, который попал в объектив камер. Очевидцев удивила необычная форма НЛО, которая напоминала полупрозрачного призрака.

На территории мексиканской столицы местные уфологи в горах запечатлели на видео загадочный НЛО, предположительно внеземного происхождения. Кроме того, данное НЛО видео и очевидцы, которые изначально приняли корабли пришельцев за облако. Однако позже «облако» начало быстро передвигаться и скрылось за горами.

Охотники за НЛО утверждают, что это уже не первый раз, когда мистические объекты люди замечают на вершинах Мехико. Уфолог Блейк Кузенс заявил, что последний раз летающую тарелку в данном городе замечали в январе текущего года.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

НЛО в день королевской свадьбы: Британские уфологи сняли на видео треугольный НЛО

Уфологи сообщают о появлении НЛО в горах Афганистана

В Новой Зеландии на видео попал «горящий» НЛО

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем