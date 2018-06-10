Уфологи обнаружили необычной формы НЛО в горах Мехико

Сегодня, 09:34

На высочайшей вершине Мехико приблизился неопознанный летающий объект, который попал в объектив камер. Очевидцев удивила необычная форма НЛО, которая напоминала полупрозрачного призрака.

На территории мексиканской столицы местные уфологи в горах запечатлели на видео загадочный НЛО, предположительно внеземного происхождения. Кроме того, данное НЛО видео и очевидцы, которые изначально приняли корабли пришельцев за облако. Однако позже «облако» начало быстро передвигаться и скрылось за горами.

Охотники за НЛО утверждают, что это уже не первый раз, когда мистические объекты люди замечают на вершинах Мехико. Уфолог Блейк Кузенс заявил, что последний раз летающую тарелку в данном городе замечали в январе текущего года.