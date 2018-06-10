«Враги секса»: Ученые назвали факторы, негативно влияющие на интимную жизнь

Сегодня, 09:04

Исследователи выделили несколько аспектов, которые способны испортить отношение к сексу.

Факторы, негативно влияющие на интимную жизнь, определили американские учёные, которые провели ряд тематических исследований. Так называемые «враги секса» повсеместно присутствуют в жизни многих людей, утверждают специалисты. В частности, что касается мужчин, то к таковым можно отнести табак и алкоголь. Эксперты предупреждают, что чрезмерное пристрастие к ним провоцирует развитие импотенции. Достаточно злоупотреблять раз в неделю, чтобы оказаться в зоне риска, уверены учёные. Также большое влияние на либидо оказывают кофе, лекарства и лишний вес. А вот у женщин специалисты выделяют вред от приема расслабляющих лекарств. Постепенно они также провоцируют снижение сексуального влечения к противоположному полу.

Ранее американские ученые установили, что секс для женщин отвратительнее, чем для мужчин. Специалисты провели исследование, участие в котором приняли более двух тысяч человек.