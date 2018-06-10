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Ученые создали вакцину, защищающую мозг от последствий стресса

Сегодня, 08:53

Ускоренный ритм современной жизни и лавины информации, обрушивающиеся на людей, зачастую становятся причиной возникновения депрессивных состояний. В свою очередь, это приводит к гибели нейронов головного мозга.

Американские ученые создали вакцину, защищающую мозг от последствий. Для синтеза препарата был применен микроорганизм Mycobacterium vaccae, который живет и размножается в почве, а также в коровьем навозе. Опыты, проведенные на лабораторных грызунах, показали, что последствия стресса значительно тормозятся после введения сыворотки. Например, блокируются патогенные процессы в мозге, а также гасятся панические состояния при искусственно создаваемых стрессовых ситуациях.

Характерно, что ранние исследования Mycobacterium vaccae касались борьбы с туберкулезом легких и астмой. Воздействие бактерии на нейроны головного мозга было замечено позднее и привлекло пристальное внимание ученых. В мировых мегаполисах такие психологические патологии, как депрессия и посттравматический стрессовый синдром, приобретают размеры эпидемии. Поэтому разработка подобной вакцины весьма актуальна. Пока неизвестен срок начала опытов на добровольцах.

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