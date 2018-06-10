VistaNews.ru


Под Самарой ученые обнаружили древнейшую палочку чумы

Сегодня, 08:21

Страшная болезнь, которую называли «бич божий», едва не уничтожила все население Европы в средние века. Ранее считалось, что чумная бактерия появилась на Земле не более двух тысяч лет назад, однако последние исследования показали, что это не так.

Ученые международной группы под Самарой обнаружили древнейшую палочку чумы. Во время археологических раскопок было найдено захоронение людей бронзового века. В их костях генетики смогли выделить обрывки ДНК болезнетворной бактерии, которая переносилась и распространялась блохами от грызунов. Таким образом, возраст зловещей и беспощадной болезни был увеличен до четырех тысяч лет.

Именно штамм Yersinia pestis явился следствием эпидемии в Марселе уже в XVIII веке. По мнению ученых, найденная в Самарской области чумная палочка является самым первым штаммом, который через некоторое время начал свое распространение по Европе. «Черная смерть» периодически, на протяжении столетий выкашивала население Старого Света и не было от нее спасения. Ученые продолжают исследования по всему миру. Отмечается, что ДНК чумы была обнаружена во время многих археологических раскопок.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Ученые нашли истинных виновников чумы в Средневековье

У берегов США найдено затопленное массовое захоронение древних коренных американцев

Ученые раскрыли столетнюю тайну древнеегипетских мумий

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем