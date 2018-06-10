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Большую и невосполнимую утрату понес коллектив Воронежского государственного университета, исторический факультет учебного заведения и вся российская наука. В частности, отечественная археология.

В субботу умер основатель воронежской археологической школы Анатолий Пряхин. Почетный гражданин Ельца ушел из жизни в 78 лет. После окончания Воронежского университета ученый всю жизнь посвятил археологии и ее развитию в родном регионе. В научном активе Пряхина множество открытий, некоторые из которых стали сенсацией на мировом уровне. Ученый лично принимал участие в экспедициях. Анатолий Дмитриевич оставил после себя не только научные труды, но и достойных учеников, которые продолжают дело своего наставника. Археолог умел передать студентам и аспирантам свой энтузиазм и преданность науке. Анатолий Пряхин входил в творческий коллектив профильного научного ежемесячного альманаха «Российская археология». Также был главой областного совета Отделения истории Российской академии наук.