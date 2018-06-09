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Яйца и орехи снижают риск преждевременной смерти

Сегодня, 21:13

Учёные утверждают, что отказываясь есть яйца и орехи, можно преждевременно умереть. Так как в них содержится огромное количество жизненно необходимых человеку витаминов и микроэлементов.

Орехи и яйца, наряду с молочными продуктами, содержат в себе почти все известные минеральные соединения и витамины, польза которых уже для всех очевидна, эти продукты снижают риск преждевременной смерти. Поэтому учёные не советуют отказывать себе в их употреблении, ведь в противном случае организму очень трудно нормально функционировать, повышается риск преждевременной смерти. Тогда как, включая в свой рацион умеренное количество яиц и орехов, человек сможет избавиться от некоторых заболеваний. Например, эти продукты способствуют омоложению организма и способствуют нормализации обменных процессов в организме.

Стоит заметить, что злоупотребление перечисленными продуктами, тоже может провоцировать появление проблем со здоровьем. Если есть сомнения относительно правильного количества, можно проконсультироваться с врачом-диетологом.

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