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В небе был зафиксирован необычный «крылатый» объект

Сегодня, 21:00

Фото с необъяснимым явлением выложил в сеть очевидец. Автор фото вскоре загрузит и видео.

Неизвестный мужчина выложил в сеть фото, на котором зафиксировал необычный «крылатый» объект. Фотография была сделана утром 7 июня на фоне грозового неба. Очевидец утверждает, что тело было статично, однако, менялась его светимость.

Автор фото все еще пытается понять, что же ему удалось зафиксировать. Он уверен, что это не могут быть никакие блики, так как вблизи отсутствуют фонари. Не исключено, что это просто оптическая иллюзия, но всегда найдутся те, кто будет утверждать, что неизвестный объект является чем-то мистическим или инопланетным.

Напомним, в Ростове жителей города напугали десятки светящихся объектов в небе, которые два раза изменили траекторию движения. Многие стали утверждать, что это не что иное, как НЛО. Однако скептики сошлись во мнении, что где-то прошел фестиваль воздушных шаров, или свадьба, на которой в небо пустили светящиеся шарики.

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