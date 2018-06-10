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Данный вывод сделали американские ученые. Результаты научного эксперимента представили на конференции Американской академии медицины сна.

Американские ученые под кураторством Рональда Шервина решили провести анализ качества сна недоношенных младенцев, которые слушают голос матери. Они выяснили, что недоношенные дети способны слышать голос матери во сне, чаще просыпаются и дольше бодрствуют.

В исследовании поучаствовали две группы младенцев. 27 детей из первой группы были рождены на 33-34 неделе беременности, а 20 – на 35-й. Матерей каждого из малышей попросили прочитать отрывок из сказки, который записали и потом включали детям в кувезах. При этом исследователи регистрировали циклы сна и бодрствования, а также наблюдалась электроэнцефалограмма.

По результатам исследования выяснилось, что у младенцев, которые появились на свет на 35 неделе беременности и позже, голос матери увеличивал состояние бодрости, тем самым уменьшая продолжительность сна, и сокращая фазу быстрого сна. А у детей, которые родились раньше 35 недели, такой зависимости увидеть не удалось.

Результаты исследования дали основания полагать, что чем больше срок, на котором родился младенец, тем больше зависимость между его сном и голосом матери. Подобные исследования, как утверждают ученые, будут продолжаться, так как вышеописанные результаты являются только предварительными.