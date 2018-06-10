Ученые: ГМО могут вызвать мутацию человеческого организма

Сегодня, 05:30

Ученые-генетики пришли к выводу, что употребление генномодифицированных продуктов способно спровоцировать опасные для человеческого организма изменения. Чуждые генные структуры не видоизменяются в процессе переваривания пищи, но попадают в кровоток и вызывают мутацию ДНК.

Чужеродные устойчивые генные соединения проникают в цепочку молекул ДНК (дезоксирибонуклеи́новой кислоты) человеческого организма. Этот вывод сделали ученые, по окончании проведения исследования генов, полученных организмом из ГМО-продуктов. Во взятых у людей образцах ДНК ученые нашли новые структуры. Эти соединения не трансформировались в процессе переваривания пищи. Обращается внимание на то, что все природные гены как правило подвержены разрушению. Изучив образцы крови, была более высокая концентрация растительных генов, чем человеческих. Специалистов встревожила подобная мутация. По мнению всемирной организации здравоохранения, «перескакивание» структур из генномодифицированных культур в естественные растения может угрожать их продовольственной безопасности. Генетик Дэвид Сузуки считает, что последствия ГМО-технологий ещё не изучены и пока не доступны пониманию. Учёный уверен в том, что самая незаметная мутация в человеческом организме может вызвать непоправимые глобальные изменения.