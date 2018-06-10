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Хирурги будут совершенствовать свои навыки на искусственных органах

Сегодня, 05:15

Американские эксперты создали реалистичные модели различных человеческих органов. Они, подобно настоящим, могут даже кровоточить.

Ученые университета Рочестера под кураторством доктора Джонатана Стоуна создали искусственные макеты человеческих органов. Такого результата они достигли с помощью 3D-печати, используя специальную программу. Но орган не полностью печатают, а вводят в полость макета гидрогель, затем замораживают его, благодаря чему образуется мягкое тело. Его красят, наполняют искусственной кровью, вследствие чего хирурги будут совершенствовать свои навыки на полученных искусственных органах.

Данная разработка была создана из-за того, что многие операции проходят с летальным исходом из-за врачебной ошибки. Чтобы это предотвратить были созданы роботы, но ими нужно управлять, а это могут только люди. Именно поэтому были созданы искусственные макеты человеческих органов, чтобы предотвратить ошибки и «набить руку».

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