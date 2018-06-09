VistaNews.ru


В США за преднамеренное заражение гриппом предлагают 200 тыс. рублей

Сегодня, 17:42

Грипп является болезнью, которая ранее считалась в числе тех, что и «на ногах можно переходить». Однако, в последнее время она демонстрирует всё большую частоту летальных исходов.

Этим феноменом уже заинтересовались и учёные, которые пытаются исследовать этот феномен. Для этого им нужны полноценные «подопытные». В частности, в США за преднамеренное заражение гриппом для целей науки предлагают сумму, которая составляет эквивалент 200 тыс. рублей.

Учёные США, работающие в Университете Сент-Луиса, решили исследовать феномен ранее вполне себе безобидной болезни. Сейчас заражение гриппом во многих случаях означает смерть.

Для опытов на продолжительное время снят специальный отель. Респонденты будут там на полном обеспечении и расселены в отдельных номерах.

Им введут специальную вакцину. После этого они оценят, стоят ли последствия болезни той суммы, что они получили. Даже для США, это не очень мало – 3 500 долларов.

Считается, что выздоровление наступит через 10 дней. Через два дня после выздоровления при применении новой вакцины, респонденты будут отправлены по домам.

А вот последуют ли выплаты в случае смертей волонтёров, решивших положить свою жизнь на борьбу с гриппом, не сообщается. 200 тыс. рублей – сумма, конечно, немалая. Однако, она, вряд ли стоит, чтобы ставить на кон собственную жизнь.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Почти 100 петербуржцев госпитализировали с гриппом, в том числе свиным

В Челябинске роддом заплатит 117 тыс. рублей матери и ребёнку за заражение

Вирусологи: В марте может вспыхнуть новый «очень опасный» вид свиного гриппа

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем