Спустя 40 лет ученые смогли объяснить потепление Луны

Сегодня, 15:50

Американским ученым удалось найти объяснение причины потепления Луны в 70-х годах прошлого столетия.

Группа исследователей из университета в Техасе заявила, что незначительное увеличение температуры лунной поверхности связано с космическими экспериментами астронавтов.

Во время пребывания на Луне космонавтов на кораблях Apollo 15 и Apollo 17, было принято решение произвести замеры оттока тепловых волн из лунных недр. Для этого просверлили отверстие в поверхности на глубину 2,3 метра. Используя зонды, астронавты наблюдали за изменением температурного режима. Полученные до декабря 1974 года результаты были заархивированы, а данные об исследованиях периода 1975-1977 года в архив не попали.

Только спустя почти 40 лет, в 2010 году, ученые смогли объяснить потепление Луны. Установлено, что увеличение температуры наблюдалось на протяжении всего периода исследования, а наиболее высокая температура зафиксирована у поверхности и, следовательно, источник тепла был там же. Например, поверхность спутника могли повредить колеса лунохода или ботинки космонавтов, ставший более темным верхний слой Луны начал активнее поглощать солнечное тепло.