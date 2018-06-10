В Иерусалиме найден фрагмент статуи библейского царя

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Год назад студент из Иерусалима обнаружил фрагмент фаянсовой фигурки на севере Израиля возле границы с Ливаном. Пока что, ученые располагают только головой от статуи. Тело статуи восстановить не удалось.

Специалисты уверены что высота данной находки 20-25 см, говорится в публикации LiveScience. Голова где-то 5 см в диаметре. Хорошо видны глаза, они миндалевидные и темные волосы. Есть предположение, что это фигурка израильский царя Итобаала. «Несмотря на маленькие размеры статуи, она даёт нам уникальную возможность взглянуть в глаза известного человека из прошлого, который запечатлен в Книге царей», ‒ сказал содиректор раскопок Роберт Маллинс, профессор отдела библейских и религиозных исследований Университета Азузы Тихого океана.

По исполнению работы над статуэткой, можно предположить, что она украшала одно из старинных административных зданий, которое было на самой высокой точке города, и потом получило название Тель Абель Бет Маака. Это и говорит о том, что она представляет собой известного человека. Статуя была сделана в то время, когда город находился в пограничной зоне между тремя царствами: Израилем, Тиром и Арамом-Дамаском. Отталкиваясь от этого, ученые выдвинули вероятных кандидатов, кого может изображать древность: израильский царь Аджаб, Азаил из Арам-Дамаска и Итобаал из Тира.

Так же в Израиле была еще одна фантастическая находка. Это кусочек глины, где видно надпись «Исаия-пророк». Археологи считают, что это прямое доказательство на существование библейского пророка Исаии. Эта находка, одна из многих, называемыми «буллы».