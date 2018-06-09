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Ученые: "Микробиом ограбления" поможет разыскивать грабителей

Сегодня, 15:26

Ученый Хэмптон-Марселл и его коллеги нашли способ, как установить личность грабителей с помощью бактерий. Злоумышленника можно будет поймать, изучив следы бактерий и других микроорганизмов, которые обитают в любом доме.

В США на конференции в Атланте ученые презентовали уникальный проект, с говорящим самим за себя названием "Микробиом ограбления". Исследование проводилось на основании результатов другого исследования, доказавшего наличие уникального "домашнего микробиома", который представляет собой группу живых бактерий, индивидуальных для каждого помещения.

В ходе исследования было установлено, что разные группы микроорганизмов могут иметь значительные отличия в зависимости от того, как помещение используется: является ли оно жилым или имеет другое назначение. Один авторов работы Джаррад Хэмптон-Марселл из Иллинойского университета рассказал, что в ходе проведения нескольких криминалистических тестов исследователи смогли доказать, что микробы человека оставляют следы, попадая на вещи владельца. Затем был изучен бактериологический состав нескольких домов, которые предположительно были ограблены.

В результате ученые смогли с 70% точностью определить личности людей, контактировавших с предметами в помещении, и даже указать на нюансы, характерные для образа жизни этих людей. Подобный «биомаркер» поможет следователям-криминалистам без труда разыскать грабителей.

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