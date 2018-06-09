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Учёных всего мира интересует вопрос, с чем связан аутизм, появляющийся у молодого поколения. Как оказывается, его может вызвать не только дурная наследственность или антисоциальный образ жизни родителей.

Аутизм может вызвать аллергия на продукты питания. К такому выводу пришли учёные США, работающие в Университете Айовы.

Они провели исследования, в которых были задействованы около 200 тысяч детей. Оказалось, что аутизм в 2,5 раза чаще наблюдается у тех, у кого аллергия на продукты питания. В частности, на молоко или арахис.

Это открытие в очередной раз доказывает, что если иммунная система демонстрирует свою дисфункцию, это существенно увеличивает вероятность того, что у ребёнка разовьётся аутизм.

Исследования затронули детей, находящихся в возрасте 3 – 17 лет. Согласно их данным, при пищевой аллергии с аутизмом, в той или иной его форме, столкнулись 11,25% детей.

Теми, у которых аутизм не наблюдался, тоже иногда демонстрировалась аллергия на отдельные продукты питания. Но это было лишь 4% испытуемых.

Исследование носило наблюдательный характер. Причинно-следственные связи точно не установлены. Однако, несомненно, аллергия на продукты питания влияет на аутизм. Каким образом, учёные надеются вскорости установить.

Проблема достаточно актуальна. Расстройствами, относящимися к аутическому спектру, страдает один ребёнок на каждых 59 родившихся. Корни проблемы – пока не установлены.