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Ученые подтвердили молниеносность покорения Сибири казаками Ермака

Сегодня, 14:37

Тюменские исследователи, для опровержения ряда антинаучных теорий, разработанных за рубежом, проделали эксперимент, который показал все коллизии освоения северных территорий России. В частности, археологам удалось найти артефакты, свидетельствующие о скорости и бескровности присоединения земель, находившихся под гнетом татар.

Ученые подтвердили молниеносность покорения Сибири казаками Ермака своими археологическими находками, которые свидетельствуют о тактических и стратегических деталях похода. Во-первых, стремительность военных действий подтверждает находка земляного временного сооружения, которое не было окружено наличием обычного бытового мусора, который всегда является для историков объяснением задержки в ходе боевых действий и продвижении к конечной цели экспедиции.

Во-вторых, состояние русской утвари говорит о временном и краткосрочном поселении на подходах к Сибири. Ученые установили, что войска Ермака целенаправленно шли в сторону врага, который, не оказал значительного сопротивления. Причину такой пассивности ученые до сих пор объяснить не могут. Существуют легенды о «чрезмерной ярости» казаков, которые подавляли волю обороняющихся войск.

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