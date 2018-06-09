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Украинские учёные близки к победе над раком

Сегодня, 14:22

Если это случится, то станет настоящим революционным открытием в лечении онкозаболеваний. Над этой проблематикой бьются лучшие медицинские умы мира.

 А вот на Украине учёные уже реально близки к тому, чтобы победить рак. В частности, это касается рака кожи, против которого уже в ближайшем времени может появиться лекарство.

Учёные, работающие на Украине, обратили внимание на растение щучник, привезённое полярниками из Антарктики. Теперь его выращивают в Киеве в специализированном институте.

Растение продемонстрировало, что способно не замерзать в вакууме даже при температуре в минус 40 градусов. Мало того, щучник может совершенно спокойно относиться к ультрафиолетовому облучению в таких дозах, при которых человеческая кожа превращается в пепел.

Его гены надеются пересадить злаковым культурам, чтобы те стали более устойчивы к температурным перепадам.

На Украине уверены, что щучник также может стать отличным природным соединением для того, чтобы победить рак кожи. Его противомеланомное действие уже проверили на человеческих клетках. Сообщается, что был достигнут положительный эффект.

Чтобы завершить расшифровку всего генома щучника украинским специалистам пока не хватает оборудования и средств. Однако, они уверены, что благодаря перспективности их исследования, и то, и другое найдётся уже в ближайшее время.

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