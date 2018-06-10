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Диетологи создали список продуктов, полезных для фигуры

Сегодня, 00:45

Диетологи рассказали, какие продукты можно употреблять в пищу, не опасаясь набрать лишний вес. Есть несколько рекомендаций, исключая индивидуальные особенности организма, соблюдая которые, человек не потолстеет.

Диетологи создали список продуктов, полезных для фигуры. Одними из первых являются нежирные белковые продукты: домашняя птица, телятина, говядина. Все виды рыбы и морепродуктов обеспечат организм аминокислотами. Не стоит исключать из своего рациона сыры, творог, орехи и бобовые, но употреблять их следует в умеренном количестве.

Далее следуют овощи, особенно всевозможные салаты, разновидности капусты, редис. Они способствуют выведению из организма токсинов, обеспечивают бесперебойную работу кишечника.

Сезонные фрукты и ягоды обеспечат цветущий внешний вид и прекрасное настроение, за счет антиоксидантов, полисахаридов и углеводов.

И, наконец, чистая вода. Тело человека состоит на 80% именно из воды, поэтому именно ей стоит отдать предпочтение перед соком, кофе или чаем.

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