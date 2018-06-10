Создан новый метод обнаружения раковых клеток российских и индийских ученых

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В борьбе с неизлечимым раком учеными России и Индии, совершен прорыв. Наука не стоит на месте. Ученые Сибири и Индии разрабатывают новый метод диагностики рака.

Группа ученых Томского политеха, Сибирского государственного медуниверситета, а также Индийского технологического института (Канпур) заняты изучением ранней диагностики обнаружения раковых опухолей в организме человека. Метод обнаружения осуществляется с помощью флуоресцентной томографии. В организм больного помещаются флуоресцентные маркеры. Они прикрепляются к раковым клеткам, тем самым обнаруживая их.

Новый вид исследования еще недостаточно изучен, но по предположениям ученых он должен быть простым и безопасным.

И не надо думать, что времени между той стадией рака, которую можно вылечить и безнадежной мало времени. По мнению медиков - это пять- десять лет. Это значит, что есть время для того, чтобы обнаружить рак на ранних стадиях и вылечить его.