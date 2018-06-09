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Палеонтологи нашли в Кировской области окаменелого «горыныча»

Сегодня, 13:00

Необычная находка стала очередной областью изучения для ученых из США и России. Общая цель ознаменовалась поиском особенностей жизни и развития древних видов хищников. Найденные виды улучшат понимание учеными важного интервала ранней эволюции млекопитающих - времен между массовыми вымираниями, когда роль некоторых хищников резко изменилась.

 Среди находок оказались останки двух ранее неизвестных млекопитающих пермского периода (250-300 млн лет назад) - зубастого грозного хищника размером с волка, который стал самым крупным представителем местной фауны Перми, и плотоядное животное поменьше с острыми игольчатыми зубами.

 Таким образом, палеонтологи нашли в Кировской области окаменелого «горыныча». Окаменелые фрагменты существ планируют изучить американские и российские ученые во время совместных исследований, которыми они занимаются вместе не первый год.

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