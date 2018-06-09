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В Новосибирске робот помог мужчине избавиться от рака

Сегодня, 11:59

В лечении онкологических заболеваний на помощь медикам всё чаще приходят роботизированные устройства. Они уже внедряются на практике и в России.

В частности, в Новосибирске робот помог 63-летнему мужчине избавиться от рака толстого кишечника. Обычно для этого применяется «открытая» хирургия. В данном случае, её нельзя было применить.

У пациента наблюдался ещё целый ряд патологий. Это гипертония, ишемическая болезнь сердца и нарушение ритма его биения. Всё это могло вызвать дополнительные риски. Робот da Vinci помог медикам уменьшить объёмы операционной травмы.

Они воспользовались технологией лапароскопической резекции участка кишечника, поражённого раком. Это щадящая технология, при которой нет необходимости вскрывать брюшную полость.

Операция, проведённая в Новосибирске, прошла успешно. Со своими задачами справились и медики, и робот.

Послеоперационное восстановление пациента было быстрым. Сейчас он уже готовится вновь выйти на работу.

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