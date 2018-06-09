NASA: На экваторе тает самый большой айсберг Антарктиды

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Айсберг В-15 отделился от ледникового щита Росса в 2000 году. За эти годы он проплыл больше 10 тысяч километров и сейчас находится к северо-западу от островов Южной Георгии.

Келли Брант, гляциолог NASA, сообщает, что на экваторе тает самый большой айсберг Антарктиды, получивший в научных кругах название В-15. Еще в 2000 году он откололся от щита Росса и за 18 лет преодолел серьезное расстояние. На данный момент обломок льда площадью в 92,5 квадратов приближается к экватору, где он может распасться на множество частей и растаять.

Судя по кадрам, сделанным мощностями МКС, в центре В-15 зафиксирован большой разлом, от краев айсберга уже отделяются маленькие куски. Течение разбивает объект на фрагменты, многие уже растаяли, а крупные части активно отслеживаются сотрудниками NASA.