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ВОЗ заявила, что стоит ожидать от эпидемии Эболы

Сегодня, 12:00

Врачам удалось построить алгоритм, определяющий скорость увеличения числа заражённых вирусом. Опыт показал утешительные результаты.

Работники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) дают утешительный прогноз, касающийся эпидемии Эболы. Они заявили, что количество заражённых людей постепенно сокращается. Сейчас уровень по системе ВОЗ упал ниже единицы. Исследования проводились по математической модели, которая основывалась на непрерывно обновляющихся данных ВОЗ о том, сколько человек на данный момент инфицированы Эболой.

Врачи не перестают давать небезосновательный повод для надежды: эпидемия Эболы, начавшаяся этой весной в Демократической Республике Конго, подходит к финальной точке. Тогда эпидемия вспыхнула в небольшом городке в Центральной Африке, и эпидемиологи не предполагали большого очага распространения лихорадки. Болезнь дала знать о своей силе. Но это время позади, отвечают учёные, и стоит ожидать прекращения инфицирования до начала июля.

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