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Учёные рассказали, как создать музыкальный хит из похожих слов

Сегодня, 10:33

Учёные во главе с Майклом Витевичем, профессором психологии в Канзасском университете, на примере популярных слуховых иллюзий и мюзикла «Чикаго» вывели формулу для создания «бессмертного» и популярного хита.

На самом деле, эта формула сознательно и неосознанно жила в умах музыкантов и композиторов долгие годы. Обманывая мозг слушателя, они подарили миру множество хитов, которые, может, и не имеют смысла, но поют их до сих пор. Примером такого музыкального феномена может стать «Тюремное танго» из мюзикла «Чикаго».

Большинство смотревших мюзикл не вспомнят текст всей песни, но повторяющиеся короткие несвязные между собой слова прозвучат в голове. Происходит это потому, что мозг человека обрабатывает обычную речь, деля её на уровни слогов и звуков. Но когда эти слова повторяются, мозг расслабляется и перестаёт на них концентрироваться, и они превращаются в ритмичную мелодию. Так строятся современные песни, подпитанные танцевальным инструментальным ритмом.

Эта формула работает во всех языках, независимо от их «красоты». Важно только соблюдать одинаковое количество слогов и разбавлять их интонацией и гласными. Исследование опубликовано в PLOS ONE.

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