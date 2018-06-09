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Эксперты назвали ТОП-8 причин пользы от плавания в бассейне

Сегодня, 10:03

Состояние мышц, тренировка сердца, развитие мускулатуры – это еще не весь список преимуществ занятий спортом. Медики оценили риски и опубликовали рейтинг причин, из-за которых стоит задуматься о занятиях плаванием уже сегодня.

Эксперты назвали ТОП-8 причин пользы от плавания в бассейне. Восьмую позицию по праву получила возможность избавиться от холестерина, который как замедленная бомба негативно сказывается на состоянии человека. Седьмую строчку специалисты присвоили пользе похудения. После занятий в бассейне человек тратит калории и тем самым провоцирует потерю избыточного веса. Изменяя свою фигуру, человек получает возможность усовершенствовать свою гибкость (6 место).

На пятую позицию эксперты отправили пользу для мышц, поскольку их тренировка станет отличным времяпрепровождением во время наслаждения водой. Легкие будут более активно выполнять свои функции в организме после регулярных заплывов, а мозг будет более «отдохнувшим» после релакс-спорта. Первое место в ТОП-8 получает польза плавания против старения в целом. Фактически, это постоянная интенсивная нагрузка, без особых перепадов и всплесков. А сердце «тренируется» именно в таких условиях. Так что регулярные занятия плаваньем не только повышают общий тонус, но и снижают риск развития проблем с коронарными сосудами где-то на 40 процентов.

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