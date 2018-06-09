В Азербайджане найден скелет неизвестного науке животного

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Его обнаружили после пожара в лесу, произошедшего в сентябре 2017 года. Инцидент зафиксирован в поселке Гямярван Габалинского района, информирует Sputnik Азербайджан.

В сентябре месяце после лесного пожара в Азербайджане был найден скелет животного, неизвестного современной науке. Странным является позвоночник, две конечности и достаточно крупные зубы. Отмечается, что общая длина скелета составляет 1 метр.

Сельский ветеринар рассказал, что за свою практику он не видел подобного животного. На данный момент квалифицированные специалисты не проводили осмотр останков. Скелет сохраняется в одном из центров отдыха Габалы, что привлекает много народу. Посмотреть на странную находку приезжают не только иностранцы, оказавшиеся в городе в качестве туристов, но и местные жители со всего Азербайджана, включая Баку.