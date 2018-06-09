VistaNews.ru


В Азербайджане найден скелет неизвестного науке животного

Сегодня, 09:43

Его обнаружили после пожара в лесу, произошедшего в сентябре 2017 года. Инцидент зафиксирован в поселке Гямярван Габалинского района, информирует Sputnik Азербайджан.

В сентябре месяце после лесного пожара в Азербайджане был найден скелет животного, неизвестного современной науке. Странным является позвоночник, две конечности и достаточно крупные зубы. Отмечается, что общая длина скелета составляет 1 метр.

Сельский ветеринар рассказал, что за свою практику он не видел подобного животного. На данный момент квалифицированные специалисты не проводили осмотр останков. Скелет сохраняется в одном из центров отдыха Габалы, что привлекает много народу. Посмотреть на странную находку приезжают не только иностранцы, оказавшиеся в городе в качестве туристов, но и местные жители со всего Азербайджана, включая Баку.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Москве найден человеческий скелет в заброшенном доме

Томские ученые изучают скелет носорога Мерка, жившего 100 тысяч лет назад

Учёные изучили найденную в Румынии челюсть птерозавра

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все чаще...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем