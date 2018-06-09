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Учёные: Древние инки оперировали лучше, чем врачи США XIX века

Сегодня, 08:47

В Перу продолжаются раскопки рядом с городом Куско, бывшем столицей их Империи. Новые находки, сделанные там, продолжают удивлять даже специалистов.

Сейчас учёные выяснили следующее. Оказывается, древние инки оперировали лучше, чем врачи США, жившие в XIX веке. Это относится, как минимум, к трепанации черепа, которая завершалась успехом намного чаще. Учёные исследовали около 160 образцов человеческих черепов, на которых были следы проведения подобной операции. Если рядом с хирургическими отверстиями на черепе не обнаруживались следы того, что рана затянулась, значит пациент умирал. Если же была найдена гладкая зажившая кость, то человек оставался жив.

В итоге, ученые сделали следующий вывод. Древние инки оперировали так, что при трепанации черепа выживали 83% пациентов. Это намного лучше, чем продемонстрировали врачи США в XIX веке. Когда на территории страны шла Гражданская война, количество успешных операций на голове с аналогичными методами хирургического вмешательства не превышало 50%.

Некоторые черепа древних инков свидетельствуют о том, что им делалось несколько подобных операций, и они выживали. Видимо, это были воины.

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