В Калининграде археологи нашли старинные изображения загадочных существ

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В настоящее время основные археологические раскопки проводятся рядом с Нижним озером. В ходе них специалисты, работающие в Калининграде, обнаружили множество керамических изделий.

В частности, археологи нашли старинные настенные тарелки. Некоторые из них - с изображением загадочных существ. Судя по количеству найденных настенных тарелок, они были в древнем Калининграде обязательным украшением жилищ тех, кто там проживали в 17-18 веках.

Интересна манера, в которой разрисовывались старинные тарелки, найденные в Калининграде. Специалисты характеризуют её в качестве граффити. Только не настенного. Орнамент является схематичным. То, что касается фигур и предметов, тут отмечается наличие определённой традиции. Она близка к примитивизму, однако присутствует и изрядная доля мифологии.

Учёные до сих пор не могут понять, что лежит в основе образов некоторых загадочных существ, нарисованных на найденных тарелках.

Археологи установили, как менялась технология их изготовления. В 17 веке рисунок процарапывали на сырой глине. Потом изделие обжигали. Затем наносилась глазурь, после чего следовал второй обжиг.

В 18 веке мастера стали поступать иначе. Сначала был первый обжиг и только после этого наносился рисунок.

Что касается изображения загадочных существ, то их условно назвали «людьми-лягушками». Пока ученые ищут ответ на то, кем могли бы быть изображенные фигуры.