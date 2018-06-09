Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

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Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух основных теориях его происхождения. Морское чудище выбросило волной на берег нацпарка Дороб в Намибии. Его появление стало сенсацией, а оказалось, что этот вид люди наблюдают в повседневной жизни.

Ученые определили вид загадочного существа из Африки по разлагающемуся 6-метровому телу.

«Тело этого мертвого животного было в продвинутом состоянии разложения - что делает его не похожим на кита, и было несколько запутанных сообщений в социальных сетях», - сообщили ученые.

Основываясь на форме головы и морды, а также на общем размере - исследовательская группа вполне уверена, что образец является клювом кита Кювье, которого люди имеют возможность встречать в жизни.