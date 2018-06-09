VistaNews.ru


Ученые определили вид загадочного мертвого 6-метрового существа из Африки

Сегодня, 08:26

Предварительно рассмотрев труп «животного», специалисты остановились на двух основных теориях его происхождения. Морское чудище выбросило волной на берег нацпарка Дороб в Намибии. Его появление стало сенсацией, а оказалось, что этот вид люди наблюдают в повседневной жизни.

 Ученые определили вид загадочного существа из Африки по разлагающемуся 6-метровому телу.

«Тело этого мертвого животного было в продвинутом состоянии разложения - что делает его не похожим на кита, и было несколько запутанных сообщений в социальных сетях», - сообщили ученые.

Основываясь на форме головы и морды, а также на общем размере - исследовательская группа вполне уверена, что образец является клювом кита Кювье, которого люди имеют возможность встречать в жизни.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Мексике на пляж выбросило зубастое морское чудовище

В Великобритании на берег выбросило загадочное морское чудовище

В США из моря выбросилось чудище, обитавшее на Земле 70 млн лет назад

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все чаще...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты.

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся доказательством...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем