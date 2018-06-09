Эмбрион и олень: Двое американцев поделились своим опытом похищения пришельцами

Сегодня, 08:06

Во время тематического фестиваля, посвящённого верящим в существование НЛО, двое американцев – мужчина и женщина – рассказали свои истории о похищении пришельцами и об опытах, которые те проводили над людьми.

Пережившие похищение инопланетянами говорят, что любые генетические изменения свидетельствуют о проводимых пришельцами опытах. Женщина поведала, что её похитили пришельцы племени Ануннаки. Это произошло в 1968 году, когда она ещё находилась в утробе своей матери. Как девушка узнала позднее, их похитили вместе, добавив в эмбрион ДНК самих пришельцев. Это сказалось на её здоровье и питании, что не могут толково объяснить врачи. Женщина рассказала, что сейчас инопланетяне также похищают беременных, но после намеренно вызывают роды раньше срока.

Мужчину из Небраски похитили, когда он остановился отдохнуть у дороги. Зайдя в лес, он потерял ощущение времени, а когда вернулся к машине, заметил на своей ноге укус паука, как он тогда подумал. Он узнал, что его маму и бабушку тоже похищали инопланетяне и теперь они боятся кошек. Спустя время проснулся посреди ночи, заметив шевеление под кожей. Странные существа положили в его руку похожее на оленя животное. Им оказалось нечто, созданное из ДНК пришельцев и человека.