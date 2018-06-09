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Северный сцинк пугает хищников ультрафиолетовым языком

Сегодня, 07:38

Природа продолжает поражать своим многообразием. Животные в процессе эволюции для своего выживания придумали такие вещи, о которых учёные ранее не догадывались.

Австралийских биологов заинтересовало то, что ящерица северный сцинк, увидев хищников, всегда широко открывает свою пасть. Как оказалось, она пугает тех своим ультрафиолетовым языком.

Учёные и ранее отмечали схожее поведение, демонстрируемое отдельными видами ящериц, но его причина была для них непонятна.

Специалисты, работающие в Университете Макиари, измерили яркость, которую имеют окрасы языков у 13 разновидностей сцинков. Для этого они применили портативный спектрометр.

Оказалось, что у северных сцинков эта часть тела способна выделяться в ультрафиолетовом излучении. В особенности это касается задней стенки.

При приближении хищников северный сцинк пытается маскироваться по возможности дольше. Когда же он понимает, что обнаружен, то резко выпячивает свой язык. Зачастую неожиданная цветовая вспышка отпугивает врагов.

Но и это ещё не всё. Оказалось, что то, насколько сцинк высовывает свой язык, зависит от уровня опасности. Учёные проверили это в лабораторных условиях. Они имитировали для ящерицы, что к той приближается птица кукабарра, лиса, варан и коричневая змея. Оказалось, что для кукабарры и лисы сцинк показывал намного большую площадь своего языка.

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