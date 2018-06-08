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Ученые создали полимер, который сделает аккумуляторы мощнее

Сегодня, 22:04

Учеными из государственного университета Санкт-Петербургского создан уникальный полимер для литий-ионных аккумуляторов. Этот материал ускорит процесс зарядки, обеспечит увеличение мощности и безопасности источников энергии.

Химиками создано связующее высокомолекулярное соединение, которое, интегрируя компоненты в состав аккумулятора, обеспечивает перемещение заряда между электронными и ионными зарядами. Полимер усилит положительные характеристики аккумуляторов: они будут быстрее заряжаться, дольше работать и станут более мощными.

Сейчас ученые заняты вычислением концентрации, при которой полученный полимер будет наиболее эффективен.

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