На Канарских островах камера запечатлела «падение» Луны на Землю

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Запечатлел момент фотограф Даниэль Лопес. Он применил телескопический длиннофокусный объектив.

Фотограф Даниэль Лопес, находясь на Канарских островах, с помощью камеры, способной многократно увеличивать объекты, запечатлел «падение» Луны на Землю. Видео было снято в 16-ти километрах от вулкана Тейде и получилось немного устрашающим. На нем видно, как огромное небесное тело скоропостижно заходит за поверхность горы. Луну можно разглядеть в мельчайших деталях.

На кадрах также видно людей, которые собрались понаблюдать за восходом Солнца. Отметим, что видео длится чуть больше двух минут, при том, что видео не ускорено, а снято в режиме реального времени. Таким образом, за достаточно короткий промежуток времени Луна скрылась за горизонтом.

Видео было прокомментировано специалистами NASA. Они отмечают, что людям нечего бояться, так как небесный объект кажется таким огромным из-за выбранного оборудования, а такая скорость объясняется вращением Земли.