Похудевшие люди становятся более привязанными к еде

Сегодня, 01:30

Именно из-за процесса скорого похудения многим людям не удается потом поддерживать нормальный вес, так как через некоторое время к ним снова приходит усиленная тяга к еде.

Исследователи из Норвежского университета естественных и технических наук выяснили, что потерявшие не так давно вес люди становятся более привязанными к еде уже через пару лет после потери веса. В связи с этим, им не удается оставаться стройными долго.

В данном исследовании принимали участие 35 человек с диагнозом ожирением. В течение пары лет все испытуемые должны были придерживаться плана более здорового, малокаллорийного питания и заниматься спортом. Все добровольцы несколько недель жили в оздоровительном комплексе, где за ними тщательно следили специалисты. Каждые полгода эксперты оценивали чувство голода людей до и через три часа после еды, плюс ко всему, обсуждалось, сколько они собираются съесть.

Уже через год испытуемые вернулись к комплексу, чтобы узнать также, как поддерживать свой вес. В среднем за первый месяц эксперимента людям удалось потерять 3,5% от массы тела. При этом уровни гормонов, повышающих аппетит, стали выше, что напрямую связано с повышением уровня физактивности. При росте гормонов участники усиления голода не наблюдалось, но повышалось чувство сытости после еды. Через пару лет экспериментаторы все продолжали поддерживать вес, но также сообщали об усилении голода и снижения сытости после еды.