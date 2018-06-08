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Разработанные студентами ракеты запустят в космос

Сегодня, 18:57

Base 11 Space Challenge – конкурс, призванный побудить студентов участвовать в научно-технических областях и увеличить число женщин и меньшинств в сферах техники и математики. Он будет направлен на создание совершенно новых ракетных установок.

Целью это проекта является командное создание одноступенчатой ракеты с жидкостным двигателем, способным достичь высоты в 100 километров до 30 декабря 2021 года. Данная высота – линия Кармана, которая представляет собой границу между атмосферой Земли и космическим пространством.

Первый этап подачи заявок состоится в марте 2019 года. Для этого этапа студенты должны будут предоставить свои предварительные проекты, которые будут включать в себя чертежи ракеты и план по обеспечению безопасности. Призом будет 1 миллион долларов, но участников на каждом этапе ждут дополнительные призы.

После первых двух этапов студенты будут представлять свои творения посредством статического огневого испытания, когда двигатели ракеты загораются, но корабль не покидает стартовую панель.

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