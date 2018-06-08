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Жертвоприношения в Перу: археологи нашли 56 детских скелетов

Сегодня, 19:34

Дети из некогда развитой культуры Чиму, были принесены в жертву богам, считают археологи. Рядом с детскими скелетами были обнаружены останки лам. С учетом найденных ранее свидетельств, это - крупнейшее детское жертвоприношение, известное науке.

Человеческие жертвоприношения у ацтеков, инков и майя были давно изучены историками. Но, они впервые столкнулись с подобным у высокоразвитой цивилизации Чиму. Жертвоприношения были сделаны, чтобы умилостивить гнев богов и остановить наводнение, причиняющее большой урон посевам. Археологи рассказали, что, судя по найденным останкам, у детей были вырезаны сердца. При раскопках, которые проводились близ города Трухильо, были найдены следы процессии, которая шла к месту жертвоприношений. По верованиям Чиму, дети, принесенные в жертву богам, сами становились божествами.

Культура Чиму известна с 900 года нашей эры. Она просуществовала около 500 лет, до покорения ее инками. А окончательно Чиму была уничтожена пришедшими на континент конкистадорами.

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