К 2020 году США презентует космолет Phantom Express для новой холодной войны

Сегодня, 05:45

Проект разрабатывают в компании Boeing и Управлении перспективных исследований Минобороны (DARPA). Особенностью новинки станет возможность использования ракетных двигателей для скрытного гиперзвукового запуска спутников и оперативного их ремонта.

К 2020 году США презентует космолет Phantom Express. Эксперты уверены, что использовать новые гиперзвуковые космопланы можно будет для новой холодной войны. Если США рискнет восстать против любой из стран мира, то вопрос о защите пространства стран снова станет актуальным. Корабль будет оснащен расходуемой второй ступенью, способной выводить на низкую околоземную орбиту до 1 361 кг полезной нагрузки. Компания Aerojet Rocketdyne заявила сегодня, что завершила сборку своего первого ракетного двигателя AR-22, построенного для Boeing в рамках секретного проекта.

«Phantom Express опирается на наше наследие многоразового опыта космических полетов, чтобы обеспечить возможность быстрого увеличения и замены возможностей на орбите, которые сталкиваются с растущим набором угроз от потенциальных противников», - сказал президент Aerojet Rocketdyne Эйлин Дрейк.