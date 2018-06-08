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В Украине начали выпускать ГМО детей

Сегодня, 17:57

В экспериментальной клинике «Надия» совершили невозможное. Специалисты использовали ДНК от трех разных родителей для создания малышей.

В Украине начали выпускать ГМО детей, помогая бесплодным женщинам забеременеть. Директор экспериментальной клиники «Надия» Валерий Зукин рассказал, что трем женщинам с диагнозом «бесплодие» уже удалось зачать детей. Этого эффекта достигли с помощью введения донорских ДНК в яйцеклетку донора.

С помощью такой технологии на свет было «произведено» уже 4 младенца. Зукин отметил, что несколько женщин из других стран уже ожидают своей очереди, среди них даже есть представительницы Бразилии и Израиля.

Несмотря на невероятное достижение, многие эксперты считают, что дети, созданные при помощи ГМО, могут страдать от наследственных болезней. Также, многим не нравится тот факт, что теперь родители будут создавать «дизайнерских» детей, программируя внешний вид ребенка, его здоровье, характер и другие черты.

Отметим, в Швейцарии есть успехи в применении «генетических ножниц». Данная технология позволит разрывать цепи ДНК, чтобы скорректировать некоторые наследственные заболевания.

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