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NASA: В системе Альфа Центавра может существовать жизнь

Сегодня, 04:30

Исследователи выдвинули предположение о существовании внеземной жизни в система Альфа Центавра, которая расположена в четырех световых годах от Солнца.

Ученые из университета Колорадо в США сообщили, что у них есть оптическая фотография системы А и В Альфа Центавра, а также близкую им Проксима Центавра.

Команда NASA на протяжении долгих лет собирала информацию об этом месте. Результаты показали, что возможность существования живых существ в этой системе намного выше, чем в близи Солнца. Однако некоторые все же оспаривают возможность существования живых существ в системе из-за слишком высокого излучения от Солнца.

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