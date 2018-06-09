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Новая модель трусов защитит отцов от ударов малышей

Сегодня, 04:15

В Великобритании компания по производству нижнего белья презентовала мужские трусы, которые помогут молодым отцам защититься от неожиданной агрессии детей.

В английской компании, выпустившей новинку, не сомневаются в том, что эта модель трусов станет востребованной, особенно среди отцов малышей. Защиту от ударов обеспечивает специальная встроенная «ракушка». Сами трусы плотно облегают тело и удерживают гениталии в фиксированном положении. Теперь, заплатив менее 28 долл. США, папы смогут играть со своими детьми, не опасаясь ударов в пах.

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