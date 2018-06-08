В Глостершире назвали «горячие точки» для НЛО

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В Британии в графстве Глостершир местные жители часто наблюдают странные объекты. Уфологи составили карту, выделив «горячие точки» для пришельцев. Ими оказались города Тьюксбери, Челтнем и Глостер, как сообщает VistaNews.

За несколько лет в графстве было зафиксировано 16 случаев появления НЛО, и 11 из них – именно над этими населёнными пунктами. Уфологи даже считают, что данный факт можно использовать для развития «инопланетного» туризма, хотя подчёркивают, что такое явно оскорбило бы жителей других планет.

Скептики, однако, отмечают, что во многих сообщениях об НЛО в Глостершире больше драматизма, чем реальной информации. Инопланетные космолёты описываются, как огромное и страшное нечто, которое часто просто ослепляет, не давая возможности себя полноценно рассмотреть.